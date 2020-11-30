В Башкирию вакцина от COVID-19 поступит в начале декабря

Вакцина от COVID-19 поступит в Башкирию в начале декабря, сообщил в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Минздрава Максим Забелин.

«Готовимся к принятию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимые места хранения и соблюдения холодовой цепи для вакцины «Спутник V» подготовлены. Необходимый инструктаж и работа с данной вакциной проведены», — подчеркнул Забелин.

Как сообщал «Башинформ», всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели в Башкирии 14 264 человека.

«Надо потихонечку готовиться к массовой вакцинации от COVID-19. Объемы пока непонятны, но это уже не единицы, не десятки — это тысячи будут. Мы, по крайней мере, тех, кто на переднем крае, сможем вакцинировать. Тех, кто желает это», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, небольшая партия вакцины от коронавируса, которая уже использовалась в республике, доказала свою эффективность.

«Люди, которые получили вакцину, они действительно не болеют. Решение всех наших проблем во многом лежит в вакцинировании от COVID-19», — заключил он.