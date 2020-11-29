Фото: Ксения Калинина Врач предрек новую эпидемию с высокой смертностью Фото: Ксения Калинина

Главврач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что необходимо сконцентрировать силы ученых всего мира на создании «универсальной» вакцины, иначе человечество может заплатить жизнями десятков миллионов людей.

«Необходимо разрабатывать эффективные меры защиты. Например «универсальную» вакцину против гриппа — нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет», — сообщил медик.

Он также отметил, что, по мнению вирусологов, человечеству грозит серьезная эпидемия — она в паре мутаций от нас.

«Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку. В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг. Коронавирус показал, что мы — люди — не готовы в принципе. Универсальную вакцину от гриппа разрабатывают, но пока получается не очень, — написал врач. — Мы видим теперь сколько времени нужно, чтобы разработать вакцину, причём это усилия ученых всего мира. Если придёт вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно

на создании такой вакцины. Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет».

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 14 126 заболевших, из которых выздоровели 11 890 человек.

Внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии заболели еще 403 человека. И, наоборот, выписаны из стационаров с выздоровлением 392 человека. В регионе по-прежнему фиксируется рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. Накануне такой диагноз поставлен 411 жителям.