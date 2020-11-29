Фото: Гульфия Акулова В МЧС Башкирии прокомментировали гибель сотрудника на охоте Фото: Гульфия Акулова

В МЧС Башкирии прокомментировали гибель заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Рената Абдульманова.

«Во время основного отпуска он, находясь на охоте в Куюргазинском районе, вблизи населенного пункта Красный Восток получил пулевое ранение в плечо, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан приносит соболезнования родственникам и близким, в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», по предварительным данным, 27 ноября в лесу 62-летний житель села Ермолаево, работающий руководителем фирмы, произвел девять выстрелов из своего зарегистрированного охотничьего карабина по пробегающему лосю. Одна из пуль угодила в плечо 40-летнему сотруднику МЧС. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания. У него изъяли карабин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также известно, что охотившиеся мужчины дружили семьями. Во время трагедии погибший находился в загоне, то есть загонял дичь в ловушку.