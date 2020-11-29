Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.85

EUR 90.46

29 ноября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В МЧС Башкирии прокомментировали гибель сотрудника на охоте

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульфия Акулова

В МЧС Башкирии прокомментировали гибель сотрудника на охоте Фото: Гульфия Акулова

В МЧС Башкирии прокомментировали гибель заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Рената Абдульманова.

«Во время основного отпуска он, находясь на охоте в Куюргазинском районе, вблизи населенного пункта Красный Восток получил пулевое ранение в плечо, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан приносит соболезнования родственникам и близким, в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как информировало агентство «Башинформ», по предварительным данным, 27 ноября в лесу 62-летний житель села Ермолаево, работающий руководителем фирмы, произвел девять выстрелов из своего зарегистрированного охотничьего карабина по пробегающему лосю. Одна из пуль угодила в плечо 40-летнему сотруднику МЧС. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания. У него изъяли карабин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также известно, что охотившиеся мужчины дружили семьями. Во время трагедии погибший находился в загоне, то есть загонял дичь в ловушку.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Уфимский врач объяснил разницу между пневмонией и коронавирусом
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин работает в условиях ковид-госпиталя в «кр
Мэрия Нефтекамска рассмотрит перспективу судебного иска к авиакомпании «Победа»
Администрация Нефтекамска рассматривает возможность подать иск в суд на авиакомпанию «Победа» в связи с инцидентом 11 ноября, сообщил представитель мэрии
В Башкирии в ДТП с КамАЗом скончался 34-летний водитель иномарки - видео
В Башкирии в ДТП с КамАЗом скончался 34-летний водитель иномарки. Авария произошла поздно ночью 27 ноября в Краснокамском районе на 55 км автодороги Дюрт
Озвучено новое расписание проведения итогового сочинения для выпускников
Рособрнадзор утвердил новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году. Согласно приказу, основным днем проведения итог
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть