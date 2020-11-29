Как сообщал ранее «Башинформ» , в медицинских учреждениях республики развернули 6 500 коек. Из них 1 222 койки инфекционного профиля и 5 278 коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19.

И, наоборот, выписаны из стационаров с выздоровлением 392 человека.

Внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии заболели еще 403 человека, сообщили в республиканском Минздраве.

За сутки пневмонией в Башкирии заболели еще 403 человека Фото: Валерий Шахов

Галина Бахшиева

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