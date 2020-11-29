За сутки пневмонией в Башкирии заболели еще 403 человека
За сутки пневмонией в Башкирии заболели еще 403 человека Фото: Валерий Шахов
Внебольничной пневмонией за последние сутки в Башкирии заболели еще 403 человека, сообщили в республиканском Минздраве.
И, наоборот, выписаны из стационаров с выздоровлением 392 человека.
В регионе по-прежнему фиксируется рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. Накануне такой диагноз поставлен 411 жителям.
Как сообщал ранее «Башинформ», в медицинских учреждениях республики развернули 6 500 коек. Из них 1 222 койки инфекционного профиля и 5 278 коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19.
К 4 193 койкам подвели кислород, 1 136 коек оборудовали аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).