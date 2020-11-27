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27 ноября Пятница

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В Башкирии очередными жертвами коронавируса стали 70-летний мужчина и 64-летняя женщина

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии очередными жертвами коронавируса стали 70-летний мужчина и 64-летняя женщина Фото: Ксения Калинина

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили подробности о погибших от ковида за 26 ноября. 77-й жертвой новой коронавирусной инфекции стал 70-летний житель Белебеевского района. Из сопутствующих заболеваний у него диагностировали бронхит и ишемическую болезнь сердца.

78-й погибшей стала 64-летняя жительница Уфы. Женщина болела сахарным диабетом второго типа. Также у нее было осложнение диабетической ангиопатии, нейропатия, гипертоническая болезнь, ожирение третьей степени.

За сутки, по данным оперативного штаба, скончался еще один пациент с ковидом. Информация о нем уточняется.

На 27 ноября в Башкирии подтвердили 13 852 случая коронавирусной инфекции (+137). Выздоровели 11787 человек, 95 – за последние сутки. На лечении остаются 1986 человек: 455 – в стационарах, 1531 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Число умерших составляет 79 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки составило 413. Выписанных пациентов с пневмонией — 420.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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