Фото: Валерий Шахов Врач объяснил, зачем и как правильно носить маску Фото: Валерий Шахов

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин, работающий в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами, в беседе с журналистом агентства «Башинформ» объяснил, почему человеку не стоит носить маску, если он периодически спускает ее на подбородок.

«По поводу масок было сломано большое количество копий. Во всем должен быть здравый смысл. Обязательно нужно носить маску в общественных местах. Допустим, вы без маски и на вас либо рядом с вами чихнул человек, вы получили миллион вирусных единиц – возможно, вы можете заболеть и заболеть тяжело. Если при такой же ситуации оба человека в маске – до вас может долететь одна из миллиона частиц, вы ее переварите, даже не заметив и, может быть, даже получите иммунитет бонусом», — сказал врач.

Когда человек ходит в маске, которую, по внешним признакам, носит еще с мая этого года, то есть она старая, порванная, застиранная, грязная, от нее никакой пользы нет, только вред. Для каждой маски есть свой временной режим эксплуатации.

«Через определенное время – час или полтора – ее нужно обязательно менять. То есть человек, если он на работе, снимает ее в уборной, моет руки, споласкивает лицо, очищает носовые ходы, надевает новую маску и возвращается к своим делам, — подчеркнул собеседник. – Если сотрудник работает с клиентом в маске, а когда тот уходит, опускает ее на подбородок, такая манипуляция абсолютно никакой пользы не приносит, даже смысла в надевании маски нет. Например, зашел в помещение, где вы находитесь, клиент или коллега. Вы в маске. Он чихнул, кашлянул — образовался аэрозоль вирусных частиц – и ушел. Эти частицы еще какое-то время витают в воздухе, возможно, оседают на предметы. Вы же, как только человек вышел, приспустили маску, вдохнули этот воздух и получили вирусную нагрузку. Поэтому или носим, или не носим. Тут надо выбирать. Не нужно делать наполовину».

Врач также добавил, что каких-либо тяжелых последствий от ношения масок для легочной и дыхательной системы, а также для кожи человека нет.