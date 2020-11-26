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В Уфе назвали центральные новогодние площадки для каждого района

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе назвали центральные новогодние площадки для каждого района Фото: Валерий Шахов

В администрации Уфы назвали центральные новогодние площадки для каждого района города. Так, главными столичными площадками, где традиционно проходят самые массовые празднования, стали площади им. Ленина, Конгресс-холла «Торатау» и Советская площадь. Ранее сообщалось, что сотрудники «Горзеленхоза» уже установили пиксельную ёлку на площади перед Конгресс-холлом «Торатау». А сегодня ночью лесная красавица из Благовещенского района заняла свое место на площади имени Ленина.

Плюс к этому в каждом районе города возведут свои собственные новогодние городки. В Демском районе это будут площадки ПКиО «Демский» и перед кинотеатром «Орион». В Калининском районе — площади перед УМПО и в деревне Князево. В Кировском районе установлена ёлка по ул. Мубарякова. В Ленинском районе — территории парка «Волна» и перед ДК «Ядкарь». В Октябрьском районе — территории парка «Кашкадан» и площади перед Дворцом спорта. В Орджоникидзевском районе — площадь им. С. Орджоникидзе. В Советском районе — площадь перед Детской филармонией.

Кроме того, планируется празднично украсить территории порядка восьмидесяти многоквартирных домов и 19 торговых предприятий, рассказали в пресс-службе мэрии.

ИА «Башинформ»
Теги: новый год
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