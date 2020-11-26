Фото: администрация Уфы 90-летнюю новогоднюю ель установили на площади Ленина в Уфе Фото: администрация Уфы

Новогодняя ёлка на главной площади Уфы появилась в ночь на 26 ноября. Зеленую красавицу, возраст которой достигает 90 лет, привезли из Благовещенского района Башкирии. Высота ее достигает 30 метров.

По словам начальника отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» Максима Щербакова, для доставки дерева до площади Ленина понадобились трал, КАМАЗ, манипулятор, подъемный кран и бригада рабочих в составе 23 человек.

На этой неделе работники коммунального хозяйства приступят к украшению ели и строительству ледового городка. Напомним, всего в столице Башкирии готовят 16 ледовых новогодних площадок и три главные уфимские ёлки: две пиксельные – на площади Салавата Юлаева и Советской, живая – на площади имени Владимира Ленина.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что новогоднюю иллюминацию в Уфе включат в начале декабря.