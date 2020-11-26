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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Эксперты советуют СМИ и пользователям соцсетей ответственно подходить к спорным темам

ПОЛИТИКА

На жителя Башкирии завели уголовное дело и оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье ч.2 ст.205.2 УК РФ. Этим летом 47-летний житель Чишминского района писал в социальных сетях посты про запрещенные экстремистские организации и призывал бить, уничтожать сотрудников правоохранительных органов.

Свою вину подсудимый признал и в содеянном раскаялся. Как говорят эксперты, по статистике, большинство сетевых преступников, признавших свою вину, сообщают, что на момент публикации текстов были не осведомлены, что ими нарушается какой-либо закон. Поэтому в данной сфере нужно повышать сетевую грамотность.

Председатель исполкома всемирного Курултая башкир Галим Якупов считает, что рекомендации по новой этике нужны как пользователям социальных сетей, так и СМИ.

«Первым — надо чаще думать над публикуемыми текстами. В современном мире необходимо понимать, что нынче за экстремизм и различного рода призывы могут ощутимо наказать. Всякий раз, касаясь таких непростых тем, как экстремизм, терроризм, религиозные, этнические и национальные вопросы, нужно отдавать себе отчёт, к чему может привести подобная публикация. Вторым — активнее разъяснять статьи и положения законов, направленных на борьбу с этими явлением», — предупреждает эксперт.

В то же время, новое поколение гораздо более грамотно ведет себя в соцсетях, утверждает доцент кафедры международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ Михаил Бреслер.

«Согласно данным наших исследований, представители поколения Z (18-24 лет) понимают наличие этических и законодательных норм в цифровой среде. Социальные сети для них – естественное публичное пространство, где их суждения становятся предметом обсуждения неопределенного круга лиц. При этом они понимают, что за любой размещенный на их странице материал они несут ответственность, как перед своими подписчиками, так и перед законом», — выразил спокойствие за подрастающее поколение эксперт.

ИА «Башинформ»
Теги: экстремизм
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