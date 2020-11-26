Фото: Олег Яровиков В Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы коронавируса у детей Фото: Олег Яровиков

В Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы коронавируса у детей. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александра Горелова, это температура и кашель, у некоторых несовершеннолетних пациентов (2%), заболевших COVID-19, встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций.

Эксперт добавил, что потеря обоняния не такой характерный симптом, так как у детей раннего возраста сложно понять, есть он или нет – они, порой, не могут сами это объяснить.

Как пишет РИА Новости, ранее американский медицинский регулятор CDC информировал, что при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский системный воспалительный синдром (Кавасаки). Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Башкирии заболели еще 135 человек. Число заболевших в регионе с начала пандемии составляет сейчас 13 581 человек. В стационарах республики продолжают оставаться 393 больных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 36 заболевших, 13 из них подключены к искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся от коронавируса почти полторы тысячи человек. Жертвами ковида стали 76 человек.