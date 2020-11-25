Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки COVID-19 заболели еще 135 человек, пневмонией - 417 Фото: Олег Яровиков

По данным Минздрава Башкирии, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в регионе заболели еще 135 человек. Число заболевших в республике с начала пандемии составляет сейчас 13 581 человек.

На сегодняшний день в стационарах республики продолжают оставаться 393 больных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 36 заболевших, 13 из них подключены к искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно лечатся от коронавируса почти полторы тысячи человек.

«Новых случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано и по-прежнему составляет 76 человек», — подчеркнули в Минздраве.

Между тем за сутки в республике зарегистрировано 417 новых случаев внебольничной пневмонии. Выписаны из больниц 423 человека.