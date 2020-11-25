Свадебный торт кондитера из Башкирии признан лучшим в России

Свадебный торт башкирского кондитера признан лучшим в стране, сообщили в пресс-службе республиканского Минторга.

Шеф-кондитер из Башкирии Екатерина Бурдыгина стала победителем Первой всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда», состоявшейся в Перми. Ее свадебный торт отмечен дипломом I степени в дисциплине «Арт-класс».

«В республике много талантливых людей и им есть что показать профессиональному сообществу. Мы всегда поддерживаем поваров из Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров, так как их деятельность направлена на развитие малого и среднего бизнеса в ресторанной сфере, повышение престижа профессии», – заявил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

По словам Екатерины Бурдыгиной, в 2011 году она открыла кулинарию «Тартоллина», где выпекают торты только из продуктов местного производства. В федеральном конкурсе участвовала впервые.

В финале торты представили 15 участников из регионов России.

«Очень важно было показать разную технику исполнения, в нашем случае это были лепка цветов, роспись по торту, использование японского бисквита в обертывании коржей, мох. Каждый лепесток из семи разных видов цветов был вылеплен отдельно, затонирован и собран в общую композицию. В качестве начинки мы выбрали темный трюфель. Поэтому вкус торта получился спокойный и в то же время насыщенный», – рассказала Екатерина Бурдыгина.