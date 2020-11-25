Фото: Ксения Калинина УФСИН Башкирии заявил об остутствии летальных случаев от COVID-19 в тюрьмах Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в местных пабликах и телеграм-каналах появилась информация о том, что в исправительных учреждениях региона осужденным, заболевшим коронавирусом, не в полной мере оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в одной из колоний на днях якобы от ковида скончался один осужденный.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе УФСИН РФ по РБ пояснили, что на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в учреждениях республиканской уголовно-исполнительной системы остается стабильной, случаев смертности от новой коронавирусной инфекции допущено не было.

«В учреждениях проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Учреждения в полном объеме обеспечены медикаментами и профильными лекарственными препаратами. Для своевременного и эффективного оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-2019 в регионе организовано межведомственное взаимодействие с Министерством здравоохранения РБ», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Башкирии заболели еще 135 человек. Число заболевших в регионе с начала пандемии составляет сейчас 13 581 человек. В стационарах республики продолжают оставаться 393 больных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 36 заболевших, 13 из них подключены к искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся от коронавируса почти полторы тысячи человек. Жертвами ковида стали 76 человек.