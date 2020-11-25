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Мальчика из Уфы с деформированной стопой отправили на операцию в Курган

ОБЩЕСТВО
Фото: Анна Таболина

Мальчика из Уфы с деформированной стопой отправили на операцию в Курган Фото: Анна Таболина

История девятилетнего Димы из Уфы получила продолжение. Мальчика с деформированной стопой отправили на операцию в Курган. Об этом сообщила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина.

«Проводили Клавдию [мама мальчика – ред.] с Димой в Курган в клинику имени Илизарова. Там ему сделают несколько операций в рамках программы оказания высокотехнологичной медпомощи», — написала замминистра.

С июня 2020 года о Диме и его семье благодаря неравнодушным уфимцам узнала вся республика. За это время в их квартире предприниматель сделал ремонт, других детей подготовили к школе, а Диме организовали полное обследование в РДКБ.

«Три года назад семья впервые попала в поле зрения соцслужб. Именно тогда у семьи появился куратор из городского центра «Журавушка». Да, за это время не произошло мощных событий как сейчас, но специалисты центра своей поддержкой не дали скатиться в никуда», — отметила Анна Таболина.

По словам замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики, мама мальчика Клавдия не пьет и не курит, любит своих детей и не сдается, так как воспитывает детей одна.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что история Димы началась на улице Вологодской. На него обратили внимание волонтёры, так как мальчик сильно хромал.

ИА «Башинформ»
Теги: мальчик с вывернутой ногой, Минтруд
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