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В Уфе мальчика-бродягу с вывернутой стопой отправили на лечение

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфа1

В Уфе мальчика-бродягу с вывернутой стопой отправили на лечение Фото: Уфа1

Девятилетнего уфимца с вывернутой ногой, которого накануне на улице нашли неравнодушные люди, отправят на плановое лечение. Об этом агентству «Башинформ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

«Проверка прошла, ситуация под контролем полицейских [ОДН — ред.] и органа опеки Уфы. С семьей работают специалисты системы профилактики. Идет плановое лечение мальчика. Данную ситуацию Уполномоченный по правам ребенка берет на контроль», — объяснила собеседник агентства.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о том, что 19 июня на улице Вологодской волонтеры встретили 9-летнего мальчика, который хромал из-за неправильно сросшейся кости ноги. Также ребенок был в резиновых сапогах. Добровольцы хотели подарить ему обувь и одежду, но мальчик сообщил, что если он примет помощь, его наругает мама и побьет брат.

Отметим, что в семье четверо детей. Мать неоднократно привлекалась за издевательства над детьми.

ИА «Башинформ»
Теги: мальчик-бродяга, Уфа, Милана Скоробогатова
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