Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.61 ↑

EUR 78.29 ↑

19 июня Пятница

Уфа   °

Молния
19.06.20: выявлено с COVID-19 - 4792, выздоровели - 2267, скончались - 18. За сутки - 62 новых случая инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проверят семью мальчика-бродяги с вывернутой ногой

ОБЩЕСТВО
Фото: ufa1.ru

В Башкирии проверят семью мальчика-бродяги с вывернутой ногой Фото: ufa1.ru

Член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина сообщила, что в Уфе на улице Вологодской волонтеры обнаружили девятилетнего ребенка-маугли. Мальчик был в резиновых сапогах и с трудом передвигался.

«Оказалось, что у ребенка стопа буквально вывернута: последствие перелома ноги, которую никто не лечил и она срослась прямо так... криво. Вызвали полицию, которая прямо там, на месте отдала ребенка маме», — написала Эльза Маулимшина.

Член совета считает, что правоохранители обязаны были вызвать на месте органы опеки. Правозащитники отметили, что мать неоднократно привлекалась за жестокое обращение с детьми.

По сообщениям сайта «Уфа1», волонтер Алина Насырова купила мальчику обувь, еду и одежду. Но мальчик отказался это принимать, сославшись на то, что мама его наругает, а брат будет бить палками.

Агентство «Башинформ» запросило по данному факту официальный комментарий детского омбудсмена республики Миланы Скоробогатовой.

ИА «Башинформ»
Теги: СПЧ, многодетные семьи, детский омбудсмен
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На предприятии Учалинского ГОКа подтвердилась вспышка коронавируса
На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инф
В Уфе в перинатальном центре спасли женщину и её новорожденного ребёнка
Врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли женщину и новорождённую девочку. ﻿ Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, первая
Нетрезвый за рулем: в Башкирии еще один водитель сбил подростков, девочка скончалась
18 июня, в десятом часу вечера, в Стерлитамаке на улице Горького под колеса «Лады Калина» попали два несовершеннолетних пешехода. В результате ДТП дево
В Санкт-Петербурге поймали нападавшего на женщин сексуального маньяка из Башкирии
Петербургская полиция задержала серийного насильника из Башкортостана. Задержать преступника правоохранителям помог ДНК — материал, который мужчина остав
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть