Фото: ufa1.ru В Башкирии проверят семью мальчика-бродяги с вывернутой ногой Фото: ufa1.ru

Член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина сообщила, что в Уфе на улице Вологодской волонтеры обнаружили девятилетнего ребенка-маугли. Мальчик был в резиновых сапогах и с трудом передвигался.

«Оказалось, что у ребенка стопа буквально вывернута: последствие перелома ноги, которую никто не лечил и она срослась прямо так... криво. Вызвали полицию, которая прямо там, на месте отдала ребенка маме», — написала Эльза Маулимшина.

Член совета считает, что правоохранители обязаны были вызвать на месте органы опеки. Правозащитники отметили, что мать неоднократно привлекалась за жестокое обращение с детьми.

По сообщениям сайта «Уфа1», волонтер Алина Насырова купила мальчику обувь, еду и одежду. Но мальчик отказался это принимать, сославшись на то, что мама его наругает, а брат будет бить палками.

Агентство «Башинформ» запросило по данному факту официальный комментарий детского омбудсмена республики Миланы Скоробогатовой.