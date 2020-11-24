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Глава Минздрава Башкирии рассказал о возможных последствиях COVID-19 и реабилитации

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Минздрава Башкирии рассказал о возможных последствиях COVID-19 и реабилитации Фото: ИА «Башинформ»

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал о возможных последствиях новой коронавирусной инфекции и порядке прохождения реабилитации после болезни.

Осложнения после COVID-19 зависят от степени тяжести перенесенного заболевания, сообщил он на брифинге в Министерстве здравоохранения республики.

«После среднетяжёлой и тяжёлой форм заболевания могут наблюдаться одышка, кашель, затруднения грудной клетки, повышенная утомляемость, сонливость», – сообщил Максим Забелин.

По его словам, жители Башкортостана, которые переболели COVID-19, могут пройти реабилитацию на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, где с учетом методических рекомендаций Федерального центра МИМС по реабилитологии разработана программа по восстановлению здоровья пациентов, перенёсших COVID-19. Реабилитация проходит с инструкторами, врачами-специалистами в области реабилитации и лечебной физкультуры, в том числе ведет прием врач-психотерапевт.

Чтобы пройти реабилитацию, нужно получить направление от участкового врача, сказал министр. Он добавил, что планируется открытие и стационарных отделений по восстановлению здоровья пациентов с COVID-19.

ИА «Башинформ»
Теги: Минздрав РБ, коронавирус
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