Федеральный центр может софинансировать развитие Забелья и подготовку к 450-летию Уфы

«Строительный комплекс – важнейшая часть экономики республики, и без эффективной работы с федеральным центром невозможно решить амбициозные задачи регионального развития, — написал в социальных сетях глава Башкортостана Радий Хабиров. — Очень признателен вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и Правительству России за поддержку республиканских отраслевых проектов».

Благодаря таким программам, инициированным Минстроем России, как льготная ипотека, «Стимул», а также активизации работы Федерального фонда защиты прав дольщиков, Башкортостан демонстрирует очень хорошие темпы работы. Так, несмотря на сложную ситуацию в экономике, за девять месяцев 2020 года введено 1,7 млн кв. м жилья, обеспечив почти 10-процентный рост. К концу года регион намерен взять планку в 2,4 млн кв. м.

«Одна из наиболее амбициозных задач – развитие уфимского микрорайона Забелье, где мы начали масштабное жилищное строительство, — отметил Радий Хабиров. — По сути, мы формируем вторую Уфу с перспективой на 13 млн кв. м. Уже решили вопросы по обеспечению теплом, газом, электричеством этой территории. Осталось решить вопрос с водоснабжением и водоотведением. И для получения федерального софинансирования на создание инженерных сетей наш строительный блок подготовил заявки по программе «Стимул», рассчитанной на 2021–2024 годы. Также при содействии федерального центра мы сможем решить важные проблемы инфраструктуры столицы Башкортостана с учётом предстоящего в 2024 году празднования 450-летия Уфы. По этому проекту примем совместный план мероприятий».