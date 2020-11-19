Фото: ИА «Башинформ» Башкирия подала заявку на федеральную помощь в достройке еще 14 проблемных домов Фото: ИА «Башинформ»

В ходе прошедшей в Москве рабочей встречи Главы Башкортостана Радия Хабирова и заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, Глава республики выразил благодарность Минстрою страны за помощь в решении проблем обманутых дольщиков и внедрение доступных процентных ставок по федеральной программе «Ипотека».

«Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял положительное решение по 46 проблемным домам в Башкортостане, мы подали заявку ещё на 14 домов, – подчеркнул Радий Хабиров. – По вводу жилья республика завершает 2020 год лучше, чем предыдущий. Ожидаем от строителей 2,4 млн кв. м. Мы в состоянии выполнить все задачи, которые поставлены по национальному проекту «Жильё и городская среда» до 2030 года».

«Башкирия исторически всегда строила много и хорошо, – сказал Марат Хуснуллин. – У вас мощный строительный комплекс и относительно неплохой платежеспособный спрос со стороны населения. Республика в итоге даст очень хороший результат. К 2030 году ежегодный объём сданного жилья должен стремиться к уровню строительства один квадратный метр на одного жителя региона».