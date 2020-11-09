Глава Кармаскалинского района Башкирии: В основе конфликта лежала бытовая ситуация

Глава администрации Кармаскалинского района Башкирии Альфир Сабиров сообщил в эфире «Эха Москвы» в Уфе, что в основе конфликта в районе лежала бытовая ситуация. Также глава муниципалитета отрицает негласную связь местных чиновников с армянской диаспорой и наличие преференций бизнесу армян.

«Произошла обычная конфликтная ситуация: одна сторона задолжала другой. События развивались бурно: один из участников приглашает друзей из запрещенной организации «Башкорт», которые, по имеющимся сведениям, попутно использовали данный конфликт, решили подзаработать, подмять под себя какой-то бизнес представителей армянской диаспоры. У них было обнаружено оружие, в том числе огнестрельное, травматическое оружие, которое, возможно, планировали здесь использовать. Люди ехали сюда с какой-то целью и задачей: нарушить закон, стрелять, избивать жителей Кармаскалинского района. Не скажу, что армяне имеют в Кармаскалинском районе большой успешный бизнес. Есть несколько помещений, которые они сдают в аренду, есть предприятия общепита, пожалуй, всё. К кому конкретно ехали и что хотели «отжать», я не скажу. Каких-то привилегий никто никому не предоставлял. Не могу говорить, на чем основаны сведения, что кто-то кому-то покровительствовал и крышевал. Это домыслы. В данном конфликте армяне никакого участия не принимали. Их не было изначально, когда назрела ситуация, их не было на месте, когда люди приехали на разборки. Мы имеем двух участников – Айтуган и Раиль. У Раиля имеются друзья-армяне. Айтуган пригласил друзей из запрещённой организации «Башкорт», которые приехали сюда и организовали конфликт. Одна из сторон имела друзей в лице армян, другая – в лице «Башкорта». Какими-то домыслами решили, что к конфликту имеют отношение армяне – но это притянутая история», — сказал Сабиров.

Напомним, в ходе спецоперации силовиков в Кармаскалах задержано 37 человек, в частности, членов запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт». У задержанных изъяты оружие и боеприпасы. По версии следствия, они планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом.

По данным источника в правоохранительных органах, по этому факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подробности в интересах следствия пока не раскрываются.

Также возбуждено уголовное дело в отношении Рамили Саитовой, которая заявляла о необходимости снести кресты и выселить из Башкирии лиц определенной национальности, по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Женщина арестована на 2 месяца.