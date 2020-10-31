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31 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Мудрый старший товарищ»: коллеги о безвременно ушедшем мэре Уфы Ульфате Мустафине

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

«Мудрый старший товарищ»: коллеги о безвременно ушедшем мэре Уфы Ульфате Мустафине Фото: Олег Яровиков

На траурном митинге в честь прощания с главой уфимской администрации коллеги, друзья, близкие и семья Ульфата Мустафина вспоминали и рассказывали о достижениях покойного, его добром сердце и делах, которые успел воплотить в жизнь мэр столицы Башкирии и которые только запланировал.

Бывший вице-мэр Уфы, ныне председатель комитета Госсобрания Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Салават Хусаинов:

Фото: Олег Яровиков
«Очень тяжело, еще тяжелее осознавать, что ушел из жизни высокопрофессиональный человек, труженик, который всю свою жизнь посвятил служению родной земле, городу, республике, стране, отдал всего себя без остатка. Для него не было ни маленьких, ни больших вопросов. Жизнь миллионного города течет безостановочно и, следуя этому ритму, для того, чтобы создать комфортные условия, он отдал всего себя. Мудрый старший товарищ. Надежнее человека невозможно найти. Справедливый, строгий. Все объекты и работу, которую проделал Ульфат Мансурович, мы сохраним в памяти».

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова:

Фото: Олег Яровиков
«В эти дни все вспоминают проекты, встречи с уважаемым Ульфатом Мансуровичем. Два месяца назад он пригласил меня на педагогическое совещание работников образования Уфы. Перед началом мы посетили выставку. Он не просто знал конкретные проекты. Ульфат Мансурович узнавал детей и настолько был погружен в социальные вопросы, душой и сердцем переживал за них. Я думаю, что в память о нем мы должны завершить идеи, которые вместе строили».

Глава администрации Чекмагушевского района Башкирии Реканс Ямалеев:

Фото: Олег Яровиков
«Сегодня мы потеряли нашего выдающегося земляка. Он был патриотом своей малой родины, любил свое родное село, район, школу и земляков. У него была широкая душа и доброе сердце. Он каждый год приезжал в родную школу, встречался со своими учителями. В последний свой визит он подарил школе швейные машины. Он всегда смотрел в будущее, чтобы школьники получили профессию и не потерялись в жизни. Он радовался за успехи Чекмагушевского района, сопереживал вместе с нами и протягивал руку помощи. Светлая память об Ульфате Мансуровиче сохранится навечно в наших сердцах».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что во время прощальной речи глава республики Радий Хабиров не смог сдержать слез, вспоминая о мэре Уфы и друге.

ИА «Башинформ»
Теги: Ульфат Мустафин, прощание
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