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31 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров не смог сдержать слез на траурной церемонии прощания с мэром Уфы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров не смог сдержать слез на траурной церемонии прощания с мэром Уфы Фото: Олег Яровиков

В Доме Государственного Собрания Башкирии начался траурный митинг-прощание с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. Ведет его председатель башкирского парламента Константин Толкачев, в начале речи обозначив, что вся трудовая жизнь покойного была ярким примером для многих.

Глава республики Радий Хабиров долго готовился к речи, вздыхал и не смог сдержать слез. Для руководителя региона это личная утрата.

«29 октября 2018 года Ульфат Мансурович был избран главной администрации Уфы и в этот же день, спустя ровно два года, ушел. Все это время Ульфат работал без лишнего шума, пиара, самовосхваления. Просто молча делал свое дело. Чистил дворы, парки, строил дороги. Каждый день делал так, чтобы жизнь уфимцев стала лучше. Действительно, Уфа стала городом, где чисто, уютно. Мы вместе говорили о том, какой Уфа станет к 2024 году. Но мы не успели.

В жизни много несправедливости. Это очень несправедливо по отношению к нему. Когда он заболел, сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел». Он очень мучительно болел. Это всем нам напоминание о том, что надо беречься. Он многого достиг, — не смог сдержать слез Радий Хабиров. — Несправедливо, что его маме придется сегодня его хоронить, что он не понянчит внуков и со своими друзьями больше не пойдет на охоту. Сегодня ночью он мне приснился. Улыбался. Для меня он таким останется. Светлая память».

На траурном митинге также выступили коллеги, друзья, соратники покойного.

Сын уфимского мэра Альберт Мустафин поблагодарил всех присутствующих на прощании и попросил беречь друг друга в это тяжелое время.

Ульфат Мустафин будет похоронен на своей родине, в Чекмагушевском районе Башкирии.

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков
ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, прощание, Ульфат Мустафин
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