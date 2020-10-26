Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.46

EUR 90.41

26 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Андрей Назаров призвал избегать бюрократии при оформлении выплат медикам

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба правительства РБ

Андрей Назаров призвал избегать бюрократии при оформлении выплат медикам Фото: пресс-служба правительства РБ

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров призвал избегать бюрократии при оформлении выплат медикам. Он заявил об этом на заседании президиума правительства РБ, на котором были рассмотрены уточнения в порядок предоставления отдельным категориям граждан, инфицированным коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей, сертификатов на оздоровление в санаторно-курортных организациях.

«Если вы видите, что заявитель действительно пострадал в служебное время и заболел коронавирусной инфекцией, но при этом не донес справку или допустил опечатку в заявлении, не отказывайте ему в его законном праве, – сказал Андрей Назаров. – Не должно быть бюрократии при выдачи сертификатов медикам и соцработникам на оздоровление после коронавируса».

Сертификаты выдают государственные бюджетные учреждения центры «Семья», подведомственные Министерству семьи и труда РБ. Как уточнил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, всего на сегодняшний день рассмотрено 330 заявлений, поступивших от медработников, работников соцучреждений, волонтеров и сотрудников полиции. Из них одобрено 265 заявлений. Причины отказа, по словам Юрия Мельникова, в основном касаются технических неточностей: нет полных реквизитов в заявлении, не указаны полные данные заявителя.

На заседании принято решение привести к единообразию процедуры выдачи сертификатов на оздоровление в санаторно-курортных организациях. Этим правом смогут воспользоваться указанные лица, не только вылечившиеся после весенней кампании, но и вновь заболевшие.

Срок действия сертификата изменен: вместо 31 декабря 2021 года установлено 30 октября 2021 года. Это связано с необходимостью проведения сверки и возмещения понесенных расходов санаторно-курортным организациям до окончания финансового года.

ИА «Башинформ»
Теги: выплаты, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 50 человек
В Башкирии с начала пандемии количество зараженных COVID-19 составляет 10 247 человек. За последние сутки прирост составил еще 80 больных. По данным на
Депутат Госдумы от Башкирии посетил скандальный приют: «Грустно на душе после увиденного»
Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров на днях, до инцидента с погибшим пожилым мужчиной, посетил пансионат для престарелых и инвалидов «Моя Семья
Радий Хабиров: «У нас даже мыслей нет закрывать предприятия»
Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, «у нас даже мыслей нет закрывать предприятия», сказал сегодня на оперативном совещании в правительстве
В Башкирии у многодетной матери сгорел дом
﻿В селе Инзер Белорецкого района 24 октября загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в доме по улице СМП в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Росс
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть