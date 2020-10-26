Фото: пресс-служба правительства РБ Андрей Назаров призвал избегать бюрократии при оформлении выплат медикам Фото: пресс-служба правительства РБ

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров призвал избегать бюрократии при оформлении выплат медикам. Он заявил об этом на заседании президиума правительства РБ, на котором были рассмотрены уточнения в порядок предоставления отдельным категориям граждан, инфицированным коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей, сертификатов на оздоровление в санаторно-курортных организациях.

«Если вы видите, что заявитель действительно пострадал в служебное время и заболел коронавирусной инфекцией, но при этом не донес справку или допустил опечатку в заявлении, не отказывайте ему в его законном праве, – сказал Андрей Назаров. – Не должно быть бюрократии при выдачи сертификатов медикам и соцработникам на оздоровление после коронавируса».

Сертификаты выдают государственные бюджетные учреждения центры «Семья», подведомственные Министерству семьи и труда РБ. Как уточнил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, всего на сегодняшний день рассмотрено 330 заявлений, поступивших от медработников, работников соцучреждений, волонтеров и сотрудников полиции. Из них одобрено 265 заявлений. Причины отказа, по словам Юрия Мельникова, в основном касаются технических неточностей: нет полных реквизитов в заявлении, не указаны полные данные заявителя.

На заседании принято решение привести к единообразию процедуры выдачи сертификатов на оздоровление в санаторно-курортных организациях. Этим правом смогут воспользоваться указанные лица, не только вылечившиеся после весенней кампании, но и вновь заболевшие.

Срок действия сертификата изменен: вместо 31 декабря 2021 года установлено 30 октября 2021 года. Это связано с необходимостью проведения сверки и возмещения понесенных расходов санаторно-курортным организациям до окончания финансового года.