Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии введены ограничения для работы ресторанов, баров, кафе и фуд-кортов Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На этот раз нововведения касаются владельцев и посетителей ресторанов, баров, кафе и фуд-кортов.

В документе, подписанном руководителем региона, говорится об ограничении работы вышеперечисленных заведений с 23.00 до 6.00 часов. Исключение составляют только объекты придорожного сервиса.

Отметим, что последнее изменение в указ было внесено 20 октября 2020 года.