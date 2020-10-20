Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостан Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе, размещенном на официальном портале правовой информации, говорится о необходимости отменить, а при невозможности – перенести на более поздний срок запланированные на территории республики деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 50 человек. Это же касается участия представителей иностранных государств и регионов Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, а также решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пожилым людям старше 65 лет, беременным женщинам, а также тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок в сады, посещения кладбищ.

Прибывающие в Башкортостан из иностранных государств воздушным транспортом (за исключением членов экипажа), в том числе транзитом через другие регионы, должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР.

Обязательный режим самоизоляции также сохраняется в отношении тех, кто находится в социальных учреждениях, до 15 ноября включительно.

Школьные каникулы продлятся с 19 октября по 4 ноября 2020 года.

Кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при условии заполнения зрительских мест не более 30 процентов от вместимости зрительного зала.

Соревнования, включенные в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России, могут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и при условии отсутствия зрителей.

Работодателям необходимо предусмотреть перевод на дистанционный режим всех сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания, а также рассмотреть возможность возложения на одного или нескольких работников функций по проведению входной термометрии, проверки соблюдения масочного режима и иных профилактических мероприятий.

Антиковидный инспектор должен ознакомиться с материалами о выполняемой им деятельности, а работодатель – разработать регламент его действий, освободить сотрудника от иных трудовых обязанностей, предоставить средства индивидуальной защиты, выделить отличительную повязку или спецодежду, установить по возможности дополнительную надбавку к заработной плате при надлежащем выполнении функций антиковидного инспектора.

На предприятиях и в организациях необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение разработанных Роспотребнадзором рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах, в том числе ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах и участие работников в иных массовых мероприятиях.

ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики должны оптимизировать график движения транспорта таким образом, чтобы обеспечить возможности соблюдения пассажирами социальной дистанции. Организациям общепита необходимо ограничить режим работы до 23:00, воздержаться от проведения корпоративных мероприятий, свадеб, юбилеев, поминок, не допускать работы в зале танцевальных площадок и иных аналогичных объектов.

Рабочие совещания, собрания, заседания коллегий и иные подобные мероприятия органов государственной и муниципальной власти должны проходить в режиме видеоконференции, за исключением мероприятий, которые проводят глава Башкортостана, премьер-министр правительства РБ, а также заседаний Государственного Собрания – Курултая республики.

Правительство Башкортостана должно обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы в Стерлитамаке к 15 декабря 2020 года.

Согласно указу, жители обязаны носить маски вне места своего проживания, а в магазинах, банках и МФЦ также использовать перчатки, повсеместно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением нахождения в такси.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в другие регионы, неблагополучные по COVID-2019, посещения любых массовых мероприятий, мест массового скопления людей.