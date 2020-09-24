Фото: ИА «Башинформ» | Видео: Башинформ Константин Толкачев о стрельбе на набережной Уфы: «Недопустимо, чтобы такое повторилось» Фото: ИА «Башинформ» | Видео: Башинформ

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев призвал полицию тщательно расследовать инцидент со стрельбой на набережной в Уфе и найти нарушителей общественного порядка. По его словам, такое поведение, предположительно, свадебного кортежа недопустимо.

«Во-первых, могли пострадать люди. Во-вторых, это в принципе неприемлемо, верх неуважения к окружающим. Это не в традициях жителей нашей республики, чтобы в центре города, в общественном месте, где люди отдыхают с детьми, из хулиганских побуждений палили в воздух. Не припомню в Уфе такого. Недопустимо, чтобы подобное повторилось. Никому не дано право превращать свой праздник в опасность для окружающих», — написал Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщало агентство «Башинформ», полицейские уже задержали 26-летнего уфимца, который 22 сентября устроил стрельбу на новой набережной. Он был доставлен в отдел полиции №3.

У мужчины изъяли охолощенный пистолет. Предварительно установлено, что он произвел выстрелы, передвигаясь на своем автомобиле. 26-летний уроженец Армении Алихан Р. на автомобиле «Мерседес-Бенц» участвовал в свадебном кортеже и с помощью холостых выстрелов оповещал общественность о праздничном событии.

Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к установленной законом ответственности.