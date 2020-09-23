В Куюргазинском районе гражданам Киргизии оказали помощь служители православной церкви

Фото: администрация Куюргазинского района









Фото: администрация Куюргазинского района

Сегодня палаточный лагерь около придорожного комплекса гостиницы «Юлсы» в Куюргазинском районе, где временно размещены жители Киргизии, посетили настоятель Свято-Тихоновского храма села Ермолаево протоиерей Сергий (Ветров) и атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Пестов. Они привезли с собой продукты питания, хозяйственные принадлежности, средства личной гигиены.

«Как можем, чем можем, помогаем нуждающимся. Мы с братьями-мусульманами бок о бок! Бывает, вместе с хазратом Азатом провожаем ребят в армию, говорим напутственные слова. И вот сегодня приехали к нашим братьям-мусульманам, которые оказались в этой непростой ситуации, чтобы поддержать их, разделить с ними их беду. Как говорится в Писании: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». У них дни скорбные. Надеюсь, что скоро все разрешится, и они приедут к своим семьям домой. Пусть Всевышний Господь им поможет и откроет путь в свои родные дома», — прокомментировал агентству «Башинформ» отец Сергий.

Не остались в стороне и жители района, которые передавали и передают в палаточный лагерь продукты питания, теплые вещи.

«Многие жители проявляют заботу к гражданам Киргизии. Ермолаевцы несут продукты питания, теплую одежду. А некоторые из них приглашают к себе в баню и на чай в уютной домашней обстановке», — написал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях.

«На сегодняшний день мы оказались в сложной жизненной ситуации, но благодаря поддержке руководства Башкортостана, Куюргазинского района у всех людей, которые проживают в этом палаточном лагере, хорошее настроение. Сегодня к нам, мусульманам, пришел отец Сергий. Для нас нет разницы, христианин или мусульманин. Оказавшись в этой ситуации, мы должны принять помощь, правильно ее принять. Мы благодарны батюшке. Спасибо ему за предоставленные продукты питания и сладости детям. Погода холодная, но люди приходят к нам с теплыми словами, теплым отношением, дарят нам хорошее настроение, и это нас согревает больше, чем тепловые пушки в палатках», — отметил координатор палаточного лагеря, гражданин Киргизии Салимбек Каралди Салимбек.

Напомним, более 1 700 жителей Киргизии вынуждено задержались в Башкортостане из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Они ехали на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, где были на заработках. Иностранных граждан разместили в пунктах временного пребывания. Для них организовали горячее питание, досуг, медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка.