В Куюргазинском районе для жителей Киргизии организовали трехразовое питание и досуг

Фото: администрация Куюргазинского района















Фото: администрация Куюргазинского района

В Куюргазинском районе для жителей Киргизии, которые не могут выехать в свою страну из-за закрытия границы, организован досуг для детей и взрослых. В администрации Куюргазинского района агентству «Башинформ» рассказали, что в ожидании выезда гости из Кыргызстана играют в волейбол, участвуют в соревнованиях по армреслингу. Желающие могут посмотреть советские кинофильмы.

«Для детей организован игровой уголок. Привезли игрушки, фрукты, альбомы, карандаши, созданы условия для занятия изобразительным искусством. При координации ассоциации предприятий социального питания Башкортостана и при поддержке руководителя ООО «Рацион» Римы Ялчигуловой организовано полноценное трехразовое горячее питание. Утром каша, хлеб с маслом, сыром, чай. На обед суп, гречка с котлетой. На третье рагу с печенью», — пояснили в администрации района.

«Общественный порядок, медицинское сопровождение, питание, биотуалеты обеспечены. Не хватает палаток. 145 человек, в том числе беременная женщина, мерзнут в автобусах. Направили по палаткам и тепловым пушкам запросы в МЧС и военкомат. Верующим обеспечено посещение мечети с соблюдением масочного режима. Ждём, когда на верхах договорятся об открытии границы. Очень ждём», — написал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в социальных сетях.

Утром в муниципалитете прошло заседание оперативного штаба, на котором была рассмотрена текущая ситуация, связанная с пребыванием граждан Киргизии на территории Куююргазинского района.

Напомним, всего на территорию Куюргазинского района республики приехали 29 автобусов со следующими в Киргизию гражданами. Все они возвращались к себе на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге. У них возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы Казахстана. Напомним, Оренбуржье закрыло свои границы из-за пандемии по COVID-19. В настоящее время в Башкортостане находятся 1714 мигрантов, из них 1248 — мужчины, 374 — женщины. Среди женщин есть 24 беременные, и 55 малолетних детей. 70 человек прибыли из Санкт-Петербурга, остальные из Москвы.