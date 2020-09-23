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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии объяснили причину ввода временного карантина в Бурзянском районе

ОБЩЕСТВО

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили причину ввода временного карантина в Бурзянском районе.

Как сообщалось ранее, с 23 сентября в муниципалитете на две недели введен ряд ограничительных мер — запрещены массовые мероприятия, школы переходят на дистанционное обучение, закрываются детские сады. По словам главы района Газиза Манапова, изменения было решено ввести из-за эпидситуации.

По информации центральной районной больницы, в Бурзяне зарегистрировано 14 человек с коронавирусом, 43 жителям поставлен диагноз внебольничная пневмония.

В Минздраве Башкирии «Башинформу» прокомментировали, что по большей части карантинные мероприятия в районе введены из-за роста числа заболеваний острыми респираторными инфекциями. На сегодняшний день здесь подтверждены пять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

﻿«У 14 жителей с COVID-19, про которых говорит районная ЦРБ, вирус выявлен предварительно по экспресс-тестам, но не подтвержден», — пояснили в ведомстве.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, коронавирус
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