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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Бурзянском районе из-за COVID-19 школы переведены на дистанционное обучение

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Бурзянском районе из-за COVID-19 школы переведены на дистанционное обучение Фото: Андрей Старостин

В Бурзянском районе Башкирии с 23 сентября вводятся ограничительные меры в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава администрации района Газиз Манапов.

В ближайшие две недели в муниципалитете полностью запрещаются все массовые мероприятия, приостанавливается работа рынка в селе Старосубхангулово, школы переходят на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы, куда будут принимать только детей работающих граждан, уточнил глава района. Прием граждан будет проходить в дистанционном либо электронном формате.

Газиз Манапов попросил жителей не выезжать в районы, где COVID-19 более распространен, и объяснил вводимые ограничения ростом числа жителей, инфицированных COVID-19.

По данным центральной районной больницы, в районе зарегистрировано 14 человек с подтвержденным коронавирусом, 43 жителям поставлен диагноз внебольничная пневмония. Также в настоящее время в Бурзяне фиксируется рост заболеваний острыми респираторными инфекциями.

По данным Министерства здравоохранения на 22 сентября, с начала пандемии в Бурзянском районе официально зафиксированы всего два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

ИА «Башинформ»
Теги: режим повышенной готовности
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