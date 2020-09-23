Фото: Личный архив Надежды Колесниковой Врач-инфекционист из Уфы рассказала о первых сутках после введения вакцины от COVID-19 Фото: Личный архив Надежды Колесниковой

В Уфе 10 медицинских работников в поликлинике №52 сделали прививки с препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), который разработан для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вакцина двухэтапная, то есть вторая «доза» вводится через три недели. Первой «испытуемой» стала 31-летний врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Надежда Колесникова.

«Руководство больницы обратилось к коллективу с предложением ввести вакцину. Я согласилась. Но было озвучено несколько условий: отсутствие прививки от гриппа, отрицательные анализы на ПЦР и иммуноглобулин M и G, традиционное письменное согласие на введение вакцины», — поделилась с агентством «Башинформ» врач.

Надежда Колесникова призналась, что родные и близкие были не против того, чтобы она сделала долгожданную прививку. Как профессиональный инфекционист, уфимка внимательно изучила состав нового препарата и не нашла «до чего докопаться».

«Самочувствие у меня хорошее, как и до прививки. Сама процедура безболезненная. Есть в чем-то схожесть с прививкой от гриппа, которая ставится так же в плечо», — рассказала инфекционист.

Еще один важный момент — дневник самонаблюдения. Врачи, которые получили вакцину Гам-Ковид-Вак, должны внимательно наблюдать за собой на протяжении месяца. Кто-то записывает это в блокнот, тетрадь или заметки мобильного телефона. Надежда, как опытный медик, предпочитает держать все в уме.

«В течение пяти дней после первого этапа могут проявиться гриппоподобные ощущения: рост температуры тела до 38 градусов, слабость, сонливость, усталость, насморк. Если какие-то симптомы появились, то можно пить жаропонижающие препараты типа «Парацетамол», — пояснила Надежда Колесникова.

По словам врача-инфекциониста, после второго этапа введения новой вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции моментально иммунитет к COVID-19 не выработается. В любом случае медики, находящиеся «на передовой» в борьбе с вирусом, еженедельно сдают анализы на антитела, и как только они проявятся, тут же станет известно.

Несмотря на появление и введение Гам-Ковид-Вак, люди в белых халатах ни на секунду не забывают об элементарных мерах предосторожности: масках, перчатках, а в «красной зоне» обязательным условием по-прежнему остается противочумный костюм.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Башкирии 37 добровольцев станут участниками клинического испытания вакцины от COVID-19. Минздрав республики получил четкие рекомендации по хранению препарата на базе «Башфармации»: температура воздуха должна быть не выше -18 градусов. После извлечения из холодильника вакцину необходимо ввести человеку не позднее чем через 30 минут.