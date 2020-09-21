Фото: сайт главы Башкирии В 2021 году в Уфе пройдет финал WorldSkills Россия Фото: сайт главы Башкирии

В 2021 году в Уфе состоится финал всероссийского чемпионата WorldSkills Россия.

В понедельник, 21 сентября, Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в закрытии финала национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

На торжественной церемонии состоялось награждение победителей и передача флага соревнований Республике Башкортостан, которая примет Чемпионат в 2021 году.

В финальных соревнованиях, прошедших в Кемеровской области, участвовали более 2 700 конкурсантов из всех регионов России, а также молодые специалисты из 29 стран мира.

Студенты и школьники состязались по 130 компетенциям в рамках семи блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. Башкортостан представили 86 молодых специалистов в 64 компетенциях.

Особенностью Чемпионата 2020 года стал гибридный формат, включающий дистанционные и онлайн-технологии. По словам генерального директора союза «Молодые профессионалы» Роберта Уразова, за работой профессионалов следили почти шесть тысяч видеокамер, а результаты оценивали 700 экспертов.

Участников соревнований от имени Президента России Владимира Путина поприветствовала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она вручила победителям заслуженные награды и пожелала дальнейших профессиональных успехов.

Абсолютным чемпионом соревнований стала команда Москвы.

Дипломы I, II и III степени завоевали, соответственно, коллективы из Татарстана, Кемеровской и Московской области.

Лауреатов конкурса поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что всех финалистов Чемпионата можно называть победителями, так как в выбранных направлениях они стали настоящими профессионалами.

«В этом году страна отмечает 80-летие среднего профессионального образования. Мы на федеральном уровне готовим Стратегию развития профессионального образования, одним из важнейших элементов которой станет движение WorldSkills», – добавил Сергей Кравцов.

В торжественной обстановке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поблагодарил организаторов и участников соревнований, передав Главе Башкортостана Радию Хабирову флаг Чемпионата.

«Мы понимаем, что соревнования – это важное действие, направленное на повышение престижа рабочих профессий, качества профессионального образования и его конкурентоспособности. Хочу выразить слова благодарности Кемеровской области, которая в непростых условиях провела этот конкурс на очень высоком уровне, – сказал Радий Хабиров. – Для нас финал конкурса – это, конечно же, огромная честь. Башкортостан – сильный промышленный и аграрный регион, где долгие годы воспитывались традиции гостеприимства. Мы будем рады встретить в следующем году участников Чемпионата. В беседе с журналистами Глава Башкортостана подчеркнул, что для проведения следующих финальных соревнований в республике построят и оборудуют целый ряд новых объектов».

«Мы заранее начали готовиться к Чемпионату. Потому что нам осталось чуть меньше года, а мы хотим подготовить площадки и оборудовать их. И когда конкурс закончится, у нас останутся хорошо оснащённые производственные помещения, куда смогут прийти инвесторы со своими проектами. Это и есть переход от учебы непосредственно к производству. Мы хотим построить целый ряд новых объектов за очень короткое время», – отметил Радий Хабиров.

Финал национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующие профориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Россия вошла в состав международного движения Worldskills в 2012 году. Финал I национального Чемпионата прошёл в 2013 году в Тольятти. В нём приняли участие более 300 конкурсантов из 42 регионов страны. I региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» в Башкортостане провели в 2016 году.

В этом году финал проходит в Новокузнецке, в 2019 году в Казани, тогда в финал прошли полторы тысячи участников, они соревновались в 92 компетенциях.

Башкортостан на конкурсе «Молодые профессионалы» представляли 64 человека. Это 27 студентов и школьников, а также восемь человек категории «Навыки мудрых».

Сборная Башкирии принимала участие в соревнованиях по 22 компетенциям, среди которых — технология моды, производство мебели, архитектурная обработка камня, веб-дизайн, сварочные технологии, кровельные работы.

Наряду с российскими ребятами, соревновались и иностранцы.