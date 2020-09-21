Фото: администрация Куюргазинского района Радий Хабиров о задержавшихся на границе гражданах Киргизии: «Им надо помочь» Фото: администрация Куюргазинского района

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики руководитель Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил глав городов и районов, разместивших на своих территориях граждан Киргизии.

Напомним, более 1 700 жителей Киргизии оказались вынуждены задержаться в Куюргазинском районе Башкортостана из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью, сообщал «Башинформ». Ситуацию взял на контроль глава региона. Иностранных граждан разместили в пунктах временного пребывания в семи муниципалитетах на юге республики. Для них организовали горячее питание, медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка.

Как доложил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, в настоящее время идут переговоры об открытии границ с Казахстаном.

﻿«Люди попали в непростую ситуацию. Они не виноваты, что их не пропускают через границы домой, – сказал Радий Хабиров. – Мы правильно сделали, что помогаем попавшим в беду людям. Ситуацию будем держать под контролем, пока последний человек не уедет из республики к себе домой».

Ранее сообщалось, что вопрос открытия границы должен разрешиться ориентировочно 22 сентября.