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19 сентября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Изменения в указ о готовности приняты для упорядочения нахождения в РБ граждан Киргизии

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Куюргазинского района

Изменения в указ о готовности приняты для упорядочения нахождения в РБ граждан Киргизии Фото: администрация Куюргазинского района

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии приняты для того, чтобы упорядочить нахождение иностранных граждан в приграничных к другим регионам районах республики, сообщает пресс-служба главы региона.

По состоянию на утро, 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии, сообщал «Башинформ». Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе на родину.

﻿«Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкортостана в части предоставления питания и размещения», — пояснили в администрации главы.
Для мигрантов организовано питание и медицинское обслуживание. Среди них есть беременные женщины и малолетние дети.

Предполагается, что завтра, 20 сентября, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан.

ИА «Башинформ»
Теги: указ, повышенная готовность, границы
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