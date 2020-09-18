Танцовщики из Уфы примут участие в казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ
Танцовщики из Уфы примут участие в казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ Фото: Пресс-служба ТНТ в Уфе
Сразу три представителя Башкирии выступят на казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. Трио FRG Crew создано участницей первого сезона проекта Аленой Гуменной в 2012 году. Коллектив представят Арина Никогосян, Камилла Давлеткулова (Lil kam) и Екатерина Иванова.
«Для меня и Lil kam это не первый опыт участия в кастинге шоу «Танцы», — Арина Никогосян. А вот Катя — впервые на этом проекте. Отправляясь на кастинг Последнего сезона, мы ставили перед собой цель: втроём попасть на одно место, в команду к Егору Дружинину. Специально для шоу мы подготовили номер, сочетающий в себе стили dancehall, Afro( pantsula), dhq style и contemporary. Автором номера стала Алена Гуменная — танцовщик, режиссёр-постановщик, хореограф и создатель нашей команд FRG Crew».
Уфу в Казани представит также дуэт Тимура Чугаева и Элины Адыевой.
Арина Аюпова – еще одна участница кастинга будет защищать честь своего родного города Бирска. 24-летняя танцовщица не первый раз пытается попасть в проект. Ее попытки начались с первого сезона шоу «Танцы».
На проект я хочу попасть прежде всего для того, чтобы узнать себя, свои возможности. Желательно, в команде Татьяны Денисовой — люблю ее глубокие постановки. Ну, и достойно показать свой родной город Бирск, конечно».
Напомним, программа кастинга в Казани выйдет в эфир 19 сентября в 20 часов по уфимскому времени.