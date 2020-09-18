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Танцовщики из Уфы примут участие в казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба ТНТ в Уфе

Танцовщики из Уфы примут участие в казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ Фото: Пресс-служба ТНТ в Уфе

Сразу три представителя Башкирии выступят на казанском кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. Трио FRG Crew создано участницей первого сезона проекта Аленой Гуменной в 2012 году. Коллектив представят Арина Никогосян, Камилла Давлеткулова (Lil kam) и Екатерина Иванова.

«Для меня и Lil kam это не первый опыт участия в кастинге шоу «Танцы», — Арина Никогосян. А вот Катя — впервые на этом проекте. Отправляясь на кастинг Последнего сезона, мы ставили перед собой цель: втроём попасть на одно место, в команду к Егору Дружинину. Специально для шоу мы подготовили номер, сочетающий в себе стили dancehall, Afro( pantsula), dhq style и contemporary. Автором номера стала Алена Гуменная — танцовщик, режиссёр-постановщик, хореограф и создатель нашей команд FRG Crew».

Уфу в Казани представит также дуэт Тимура Чугаева и Элины Адыевой.

«Мы с Тимуром коллеги, вместе работаем в балете одного развлекательного заведения в Уфе, — говорит Элина. — Номер мы поставили вдвоем. Это будет авторская хореография, определенного стиля танца в нем нет. Тимур, как танцовщик балета русского драматического театра, внес в него свои элементы, а я как преподаватель танцев – свои. Вообще, идея отправиться на кастинг была моя, а Тимур лишь согласился меня поддержать. Но попав туда, проникнувшись царившей за кулисами атмосферой, Тимур решил, что поговорка «главное не победа, а участие» — не для него, точнее, не для нас!»

Арина Аюпова – еще одна участница кастинга будет защищать честь своего родного города Бирска. 24-летняя танцовщица не первый раз пытается попасть в проект. Ее попытки начались с первого сезона шоу «Танцы».

«Мы с моим другом Ваней Масловым решили выступать в дуэте. Будем исполнять номер в стиле контемпорари-экспериментал, который придумал наш тренер Евгений Маркин. Изначально это был командный номер, а уже самостоятельно мы сделали из него дуэт.

На проект я хочу попасть прежде всего для того, чтобы узнать себя, свои возможности. Желательно, в команде Татьяны Денисовой — люблю ее глубокие постановки. Ну, и достойно показать свой родной город Бирск, конечно».

Напомним, программа кастинга в Казани выйдет в эфир 19 сентября в 20 часов по уфимскому времени.

ИА «Башинформ»
Теги: ТНТ, Танцы на ТНТ
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