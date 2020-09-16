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В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с дорожным коллапсом в центре города

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с дорожным коллапсом в центре города Фото: автор

В центре Уфы идет масштабный ремонт дорог: какие-то улицы перекрывают полностью, какие-то – частично. Между тем, как сообщало агентство «Башинформ», уфимцы в соцсетях с начала этой недели стали жаловаться на дорожный коллапс в центре столицы. Бурная деятельность дорожников затронула ряд ключевых магистралей, что местами привело к пробкам. Горожане подчеркивают, что минимизировать подобные ситуации помогло бы своевременное информирование о перекрытии того или иного участка дороги, но этого порой нет, как нет и предупредительных знаков. А, например, на улице Крупской стоит уже неактуальный знак «Тупик», хотя проезд несколько дней как открыт.

Накануне агентство «Башинформ» обратилось по поводу ситуации с дорожным коллапсом в центре Уфы, предупреждающими знаками и информированием в пресс-службу мэрии. Сегодня были получены ответы на вопросы информагентства.

- Почему нет оперативного информирования по поводу перекрытых участков дорог? Когда и как его организует город?

— С целью информирования уфимцев и гостей столицы о ходе ремонтных работ и о каждом ограничении движения на участках улично-дорожной сети при проведении дорожно-ремонтных работ информация размещается на официальном сайте администрации Уфы, в группах муниципалитета в социальных сетях, а также в СМИ.

Кроме этого, на сайте администрации Уфы работает Интерактивная карта ремонта дорог (https://ufacity.info/remontdor/). На ней отмечены все объекты, где сегодня ведутся дорожные работы. Так, Синим цветом отмечены участки, где не приступили еще к дорожным работам или там не затруднено движение автотранспорта. Желтый цвет — ремонтные работы начаты и возможны затруднения движения. Красный цвет — движение автотранспорта закрыто. Таким образом, каждый, зайдя на карту, может видеть ремонтируемые участки дорог и планировать свой маршрут движения так, чтобы объехать эти участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

- Почему никто не контролирует ситуацию с дорогами, особенно там, где идет ремонт? Кто должен этим заниматься?

— Контроль над ходом ремонтных работ производится в ежедневном режиме на всех объектах Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы совместно с МБУ «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству городского округа город Уфа РБ».

- Когда с дорог уберут неактуальные дорожные знаки, вводящие водителей в заблуждение? Кто должен это контролировать?

— До начала производства работ по ремонту дорожного покрытия разрабатывается временная схема организации дорожного движения, которая согласовывается со всеми заинтересованными лицами, в том числе с ГИБДД, и на основании которых устанавливаются временные знаки, которые убираются после окончания ремонта. При выявлении случаев невыполнения работ по демонтажу временных знаков после завершения работ подрядчикам направляется требование на выполнение указанных работ с целью недопущения введения в заблуждение участников дорожного движения.

- Что будет со знаком «Тупик» на улице Крупской? Его уберут?

— По улице Крупской — на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского — в летний период проводились работы по замене трубопроводов. Сегодня работы завершены. В адрес заказчика направлено обращение о демонтаже неактуального дорожного знака. Кроме этого, в текущем году участок от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского по улице Крупской будет отремонтирован в рамках территориального заказа республики. К работам планируют приступить в ближайшее время и завершить при благоприятных погодных условиях до 15 октября 2020 года.

- Почему город не предусмотрел временного изменения одностороннего движения во время ремонта дорог в центре Уфы на улицах Ленина, Крупской, Мустая Карима, Достоевского? Как город будет менять ситуацию с коллапсом на дорогах Уфы, чтобы подобного не повторялось?

— На время производства работ, при необходимости рассматривается вопрос изменения схемы организации дорожного движения на примыкающих улицах с целью беспрепятственного проезда участников дорожного движения, как, например, это сделано на бульваре Хадии Давлетшиной от улицы Комсомольской до проспекта Октября. Данное решение принимается комиссионно с участием всех заинтересованных лиц, в том числе ГИБДД.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину ускорить дорожные работы в городе.

«В этом году мы, по сути, делаем практически беспрецедентные объемы ремонта центральных дорог Уфы, — подчеркнул Радий Хабиров. — Практически весь центр Уфы у нас перекопан, в том числе идет замена бордюрного камня. Погодные условия, конечно, осложняют работы. Но просьба к мэрии Уфы и Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству побыстрее их завершить».

Ксения Калинина
Теги: дорожный ремонт
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