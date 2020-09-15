Фото: Ксения Калинина, Fb Уфимцы жалуются на дорожный коллапс в центре города Фото: Ксения Калинина, Fb

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину ускорить дорожные работы в городе. Об этом руководитель региона сказал 15 сентября на оперативном совещании в правительстве РБ.

«В этом году мы, по сути, делаем практически беспрецедентные объемы ремонта центральных дорог Уфы, — подчеркнул Радий Хабиров. — Практически весь центр Уфы у нас перекопан, в том числе идет замена бордюрного камня. Погодные условия, конечно, осложняют работы. Но просьба к мэрии Уфы и Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству побыстрее их завершить».

Между тем уфимцы в соцсетях жалуются на дорожный коллапс в центре столицы. Бурная деятельность дорожников затронула ряд ключевых магистралей, что местами привело к пробкам. Горожане подчеркивают, что минимизировать подобные ситуации помогло бы своевременное информирование о перекрытии того или иного участка дороги, но этого нет, как нет и предупредительных знаков.

Как сообщают горожане, утром, 15 сентября, полностью закрыли участок дороги у гостиницы «Башкирия» — от улицы Ленина до ул. Мустая Карима: никаких предупреждений об этом перекрытии на предыдущих перекрестках — ул. Цюрупы и Кирова, а также ул. Мустая Карима и Кирова не было, как не было и в информационном пространстве. Из-за этого водители были вынуждены разворачиваться перед знаком «Кирпич», пересекая двойную сплошную линию, и возвращаться обратно в поисках объезда.

Все это привело к затруднению на этом участке дороги, не говоря об эмоциональном состоянии каждого водителя. Такая же ситуация, отмечают уфимцы, с перекрытием въезда на улицу Мустая Карима с ул. Революционной – то открывают дорогу, то закрывают.

Где-то знаки не ставят, а где-то не убирают неактуальные. Так, знак «Тупик» до сих пор висит на улице Крупской (пересечение с ул. Чернышевского), хотя далее движение уже открыто. Не все водители на свой страх и риск едут в сторону улицы Коммунистической, кто-то, смотря на этот знак, поворачивает на ул. Чернышевского и ищет пути объезда.

«Из-за того, что в центре преобладает одностороннее движение, водители вынуждены постоянно, пока идет масштабный ремонт, искать пути объезда, «кружить» по центру, вставая то в одну, то в другую пробку. А ведь все это ненужные нервы и траты на бензин, и, как следствие, 7-9-балльные пробки именно в центре столицы», — отметили жители города.

Агентство «Башинформ» обратилось по поводу ситуации с дорожным коллапсом в центре Уфы, предупреждающими знаками и информированием в пресс-службу мэрии. На момент подготовки новости администрация Уфы не предоставила оперативный комментарий. Новость обновляется.