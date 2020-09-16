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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

﻿Политолог опроверг информацию о том, что члены семьи Рахимовых - заказчики убийств

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

﻿Политолог опроверг информацию о том, что члены семьи Рахимовых - заказчики убийств Фото: Валерий Шахов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов и члены его семьи не могут быть заказчиками убийств, считает политический обозреватель Азат Галиуллин. Его мнение опубликовано сегодня на каналах "Куштау" и "Башкирская политика".

В публикации упоминается, что в авторитетных московских телеграм-каналах и федеральных СМИ ранее прошла информация о том, что осужденный экс-сенатор Игорь Изместьев пошёл на сделку со следствием и дал показания якобы заказчиком убийств, за которые он отбывает пожизненный срок, является Урал Рахимов — сын экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. По данным газеты «Новые известия», преступления совершались с молчаливого согласия Муртазы Рахимова, которым сын, по сути, манипулировал.

Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик﻿, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера Башнефти Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка﻿).

«На мой взгляд – этот видеоролик – не более чем фейк. Во-первых, Изместьев находится в колонии особого режима для осужденных пожизненно. Это зона самого строгого режима, куда невозможно пронести сотовый телефон, и нет никакого интернета, нет даже сигнала сотовой связи, — говорит Галиуллин. – Проведение съемки и отправка видео в таких условиях не представляется возможным. Поэтому, я думаю, что распространённое видео – фейк и монтаж. К тому же по этому делу тщательно ведется следствие не первый год. И если бы Изместьев дал такие показания на Рахимовых, эта информация уже бы просочилась в СМИ, так как само дело находится под пристальным наблюдением правозащитников, в частности Московской хельсинской группы. Кроме того, Муртаза Рахимов живёт в Уфе, никуда не уезжает, если бы он был причастен к убийствам, то наверняка бы попытался скрыться. Урал Рахимов – живёт в Австрии, его адрес известен нашим спецслужбам, и если бы он был замешан в убийствах, Австрия по международным договорам об экстрадиции, давно бы выдала Рахимова-младшего России, так как за такие тяжкие преступления ни одна цивилизованная страна не будет предоставлять ему политическое убежище».
По мнению политолога, актуализация темы расследования преступлений по делу Изместьева и попытка привлечь к нему семью Рахимовых, скорее всего – результат политической борьбы в республике.
«Рахимов-старший – политически активен, он делает заявления по разным вопросам, его племянница начала политическую карьеру. Возможно, таким образом семью Рахимовых хотят просто припугнуть, чтобы они не влезали в политику. Тем более известны принципиальная позиция семьи Рахимовых по поддержке протестов активистов башкирских национальных движений против массовой разработки республиканских природных ископаемых федеральными промышленными группами», — считает Галиуллин.
Напомним, что 30 сентября ﻿ состоится заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором будет пересмотрено дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Он получил пожизненное наказание за терроризм и организацию заказных убийств.

ИА «Башинформ»
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