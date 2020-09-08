Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.59 ↑

EUR 89.47 ↓

8 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в соцсетях обсуждают новые обвинения в адрес Урала Рахимова

ПОЛИТИКА
Дом в Вене, в котором живёт Урал Рахимов

В паблике «Интересная Уфа» во «ВКонтакте» появилась запись о том, что жители Башкирии обсуждают публикацию газеты «Новые известия» об экс-сенаторе Игоре Изместьеве, который назвал Урала Рахимова заказчиком убийств. По данным газеты, 30 сентября состоится заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором будет пересмотрено дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Он получил пожизненное наказание за терроризм и организацию заказных убийств. Но сейчас Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова.

По мнению политического обозревателя Азата Галиуллина, дело Урала Рахимова активизировалось одновременно с акциями протеста в Башкирии и заявлениями членов семьи Муртазы Рахимова неслучайно:

- Такие статьи просто так не появляются и утечки из судов — очень редкое явление и происходят только по звонку с самого верха. Смысл этой утечки очевиден — федеральный центр демонстрирует семье Рахимовых, что недоволен их участием в организации протестных акций. Потому что они сами — плоть от плоти власть и ресурсы, которые вкладывают в протест — получили от нахождения во власти. Поэтому никто им не даст эти ресурсы тратить так и дальше.

Пользователи оставляют свои комментарии под постом:

«Особое внимание к погонам, которые вели следствие», — пишет Растам Исмагилов.

«История повторяется...», — считает Минзиля Тимерова.

«Купил попкорна и слежу за ситуацией», — делится Алмаз Хабибуллин.

Напомним, российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 года по 2006 годы Игорь Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыве автомобиля в Уфе.

Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск 6 лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.

Со своей стороны мы будем следить за развитием событий и за тем, действительно ли будут предъявлены новые обвинения Уралу Рахимову.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Два ведущих вуза Башкирии объявили дополнительный набор на бюджетные места
БашГУ и Уфимский государственный нефтяной технический университет объявили дополнительный прием на бюджетные места на ряд направлений подготовки бакалавр
В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
В честь празднования 11 октября Дня Республики жителей Башкирии ждет дополнительный выходной. 11 октября - День Республики - является в Башкирии нерабо
В Башкирии более 300 школьников ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса
323 школьника в Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них контактные. Случаи заре
Под Уфой на трассе М-5 столкнулись три автомобиля: есть жертвы
Утром 7 сентября на трассе М-5 под Уфой, не доезжая до автодороги Уфа-Аэропорт со стороны Челябинска, произошла массовая авария. По словам очевидцев, сто
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть