В Башкирии в соцсетях обсуждают новые обвинения в адрес Урала Рахимова

Дом в Вене, в котором живёт Урал Рахимов



В паблике «Интересная Уфа» во «ВКонтакте» появилась запись о том, что жители Башкирии обсуждают публикацию газеты «Новые известия» об экс-сенаторе Игоре Изместьеве, который назвал Урала Рахимова заказчиком убийств. По данным газеты, 30 сентября состоится заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором будет пересмотрено дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Он получил пожизненное наказание за терроризм и организацию заказных убийств. Но сейчас Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова.

По мнению политического обозревателя Азата Галиуллина, дело Урала Рахимова активизировалось одновременно с акциями протеста в Башкирии и заявлениями членов семьи Муртазы Рахимова неслучайно:

- Такие статьи просто так не появляются и утечки из судов — очень редкое явление и происходят только по звонку с самого верха. Смысл этой утечки очевиден — федеральный центр демонстрирует семье Рахимовых, что недоволен их участием в организации протестных акций. Потому что они сами — плоть от плоти власть и ресурсы, которые вкладывают в протест — получили от нахождения во власти. Поэтому никто им не даст эти ресурсы тратить так и дальше.

Пользователи оставляют свои комментарии под постом:

«Особое внимание к погонам, которые вели следствие», — пишет Растам Исмагилов. «История повторяется...», — считает Минзиля Тимерова. «Купил попкорна и слежу за ситуацией», — делится Алмаз Хабибуллин.

Напомним, российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 года по 2006 годы Игорь Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыве автомобиля в Уфе.

Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск 6 лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.

Со своей стороны мы будем следить за развитием событий и за тем, действительно ли будут предъявлены новые обвинения Уралу Рахимову.