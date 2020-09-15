Фото: Валерий Шахов Вакцина от коронавируса в Башкирию пока не поступила - глава Минздрава Фото: Валерий Шахов

Вакцина против коронавируса в Башкирию пока не поступила, необходимые заявки сделаны, заявил во вторник на оперативном совещании в правительстве глава республиканского Минздрава Максим Забелин.

«В Министерство здравоохранения России мы предоставили наш минимальный расчет вакцины на первый этап, на максимальный этап. Подготовили необходимые помещения и условия хранения на базе склада Башфармация с соблюдением температурного режима не менее минус 20 градусов. К приему вакцины готовы, ждем поставки», — сообщил Максим Забелин.

По оперативным данным регионального Минздрава, за последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 254 подтвержденных случая COVID-19.