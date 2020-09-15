В Башкирии COVID-19 заболели 8 254 человека
В Башкирии COVID-19 заболели 8 254 человека Фото: Олег Яровиков
За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил во вторник на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 254 подтвержденных случая COVID-19.
На сегодняшний день в стационарах находится 31 инфицированный новой коронавирусной инфекцией, двое из которых — в тяжелом состоянии.
«Выписаны с выздоровлением из стационаров 7 722 человека, 56 из которых — за последние сутки, за неделю — 541 человек. Итого с выздоровлением у нас выписано уже более 93,5 процента от общего числа заболевших, — констатировал Забелин. — Летальных исходов от COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 31 человек».