Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии семьи медиков, погибших от COVID-19, получили по 2,7 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии семьи четырех медиков, погибших от COVID-19, получили по 2,75 млн рублей. Страховые выплаты производятся Фондом социального страхования и предусмотрены указом Президента РФ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

Как сообщили в ФСС по РБ, к ним поступили документы по 4 смертельным случаям медработников республики. Это подтвержденные страховые случаи. Все они были расследованы специальной комиссией. Всего по этим случаям выплачено более 11 млн рублей.

В фонде также пояснили, что фамилии погибших медработников не раскрываются.

Ранее «Башинформ» писал, что в апреле от COVID умерла 56-летняя медсестра Белебеевской центральной районной больницы Елена Никанорова. Смерть медика от КВИ подтвердил ﻿региональный Минздрав.

В мае от инфекции скончалась 57-летняя операционная медсестра из Стерлитамака Флюра Азельгариева.

В июле в результате инфицирования коронавирусом при исполнении служебных обязанностей скончался 62-летний участковый врач-терапевт из города Октябрьского.

В мае в Демском госпитале умер﻿ ﻿54-летний водитель скорой Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков.

Также в «Списке памяти» медработников, погибших во время пандемии COVID-19, значатся 28-летний врач из Башкирии, работавший в Егорьевской ЦРБ в Подмосковье Наиль Саматов, 54-летняя детский психотерапевт Лариса Нурлыгаянова, 54-летняя врач-иммунолог РКБ им. Куватова Олеся Давлетнурова.

Напомним, также согласно указу о страховых гарантиях, медикам или водителям «скорых», кто получил инвалидность в связи с перенесенным COVID-19, положено от 680 тысяч до 2 миллионов рублей. При временной потере трудоспособности они получают 68 тысяч рублей.