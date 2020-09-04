Башкирия заявила свои требования в суде по делу о возврате государству акций БСК

Арбитражный суд Башкирии принял заявление от «Регионального фонда» правительства РБ о привлечении его в качестве третьего лица к делу о взыскании в пользу государства акций «Башкирской содовой компании» (БСК). Таким образом, Регфонд заявил о собственных требованиях в ходе процесса. В частности, правительство республики требует пересматривать сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах, а не итоги приватизации предприятия 1993 года, в результате которой ОАО «Сода» стало на 100% собственностью республики.

Напомним, ранее ряд экспертов высказались, что возвращение акций БСК может быть в федеральную собственность. Однако правительство Башкирии предоставило в суд документы, подтверждающие, что приватизация предприятия была проведена законно, так как правительство РФ было уведомлено в установленном порядке и ОАО «Сода» отсутствовало в списке стратегических предприятий федерального значения. Таким образом, согласно вердикту правительства РБ, передача БСК в федеральную собственность невозможна.

﻿Министр земимущества РБ Наталья Полянская рассказала СМИ, что пересмотра приватизации «Соды» (прошедшей до 2007 года, в результате которой завод перешёл в собственность Башкирии) не будет, так как до 2007 года предприятие принадлежало республике по праву, оно вернётся в республиканскую собственность и вся прибыль от его деятельности будет поступать в бюджет Башкирии.

﻿Глава Башкирии Радий Хабиров подытожил, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой.

«Мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — сказал Хабиров.

Также ряд экспертов усомнились, что решение о возврате акций в Росимущество может быть политически оправдано.

В частности, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич заявила:

«Объединялись частная компания «Каустик» и принадлежащая Республике Башкортостан компания «Сода». При чем здесь федеральная собственность? — подчеркнула Зубаревич. — Конечно, в случае перехода в федеральную собственность республика потеряет. Дивиденды-то, 38 процентов, они платят в региональный бюджет. А с какого бодуна она (БСК — прим. ред.) должна стать федеральной собственностью, я не понимаю?»

Редактор РБК Тимофей Дзядко высказывался, что даже в случае взыскания акций в федеральную собственность, Федерация потом может поделиться частью или всем пакетом акций предприятия, как это произошло с «Башнефтью».

«Республика уже владеет пакетом акций. Позволит ли Федерация увеличить таким образом долю республики до контрольного пакета — пока непонятно. Хотя примеры, когда Федерация — миноритарный акционер, а регион владеет контрольным пакетом, конечно, есть», — считает Дзядко.

Следующее заседание суда состоится 14 октября в 15 часов.

Подробнее о приватизации «Соды» — в нашем материале.