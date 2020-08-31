Мы требуем возврата «БСК» в собственность Башкортостана – Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о возврате «Башкирской содовой компании» в собственность государства, поданный в Арбитражный суд РБ.

«Я подтверждаю, что в наш Арбитражный суд поступило исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по поводу судьбы акций «БСК». В этой связи хочу сказать, что по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина мы очень активно расследовали и изучали этот вопрос. На основе наших доводов мы сегодня, 31 августа, отправили в Арбитражный суд Республики Башкортостан наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования. Суть наших требований очень проста. Мы о них уже заявили, когда обращались в прокуратуру.

Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан. Второе — Мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесён ущерб нашей республике на довольно серьёзную сумму – в 34 млрд рублей. Мы требуем её возмещения. Что касается суждения о принадлежности «Соды», то мы считаем, что компания всегда была в республиканской собственности. Если брать начало 1990-х годов, то она являлась собственностью Башкортостана, и на это у нас есть соответствующие документы», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина отправлено заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти.

«Мы считаем, что пакет размыт и, соответственно, нанесён ущерб нашей республике», — сказал Радий Хабиров.