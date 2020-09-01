Фото: Олег Яровиков В Башкирии закрывается COVID-госпиталь при клинике БГМУ Фото: Олег Яровиков

В Уфе готовится к закрытию COVID-госпиталь при клинике БГМУ. ﻿Принимать заражённых коронавирусной инфекцией пациентов в учреждении перестали с 28 августа.

Завершение работы COVID-госпиталя связано с сокращением количества заболевших коронавирусом, сообщает ГТРК «Башкортостан». Учреждение поэтапно будет возвращаться к прежнему режиму работы.

Ранее «Башинформ» писал, что ﻿студенты старших курсов медико-профилактического, лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, а также 50 ординаторов отправятся в школы. Медицинским инспекторам из числа студентов БГМУ поручено не допустить вспышки заболеваемости новым коронавирусом в школах.

Цель их деятельности – предупреждение распространения в школах инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, среди учащихся и педагогов, контроль за соблюдением в учебных заведениях профилактических мер.