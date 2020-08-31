В Башкирии медицинским инспекторам поручили не допустить вспышки COVID-19 в школах

Медицинским инспекторам из числа студентов БГМУ поручено не допустить вспышки заболеваемости новым коронавирусом в школах. Об их работе и практике шла речь на встрече главы Башкирии Радия Хабирова со студентами-медиками, которая состоялась на базе вуза.

Цель их деятельности – предупреждение распространения в школах инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, среди учащихся и педагогов, контроль за соблюдением в учебных заведениях профилактических мер.

В школы отправятся студенты старших курсов медико-профилактического, лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, а также 50 ординаторов.

«Мы уже просили у вас помощи. Уверен, что многие из вас прошли вместе с нами этот коронавирусный путь. Многие были волонтёрами, а кто-то непосредственно работал в «красных» зонах. Спасибо вам большое за этот период, который, подчёркиваю, мы прошли вместе с вами. Но мы были вынуждены обратиться к вам ещё раз. Потому что завтра – 1 сентября. В учебные заведения – детские сады, школы, вузы – придут в общей сложности порядка 900 тысяч ребят и свыше 100 тысяч воспитателей, учителей, преподавателей. Вы – медики, и, наверное, лучше нас знаете, что в закрытом помещении могут происходить вспышки заболеваемости.

Роспотребнадзор принял решение установить довольно жёсткие санитарно-эпидемиологические нормы в детских садах, школах, вузах. Реализовать их, наверное, можно только в том случае, если над всем этим будет какая-то служба контроля. Поэтому мы и вышли с инициативой «медицинских инспекторов», которые будут действовать на основании соответствующих прав и обязанностей», — сказал Радий Хабиров.

Перед студентами медиками поставили задачу обеспечить прохождение инкубационного периода — две-три недели и сдержать первую волну и удар коронавируса.

«Вирус очень коварен, но он сдаётся там, где есть дисциплина и самодисциплина. Я вас очень прошу быть ответственными. Это не просто учебная практика. Это настоящая миссия. Завтра вы едете в районы и города республики с миссией спасения жизни людей.Это на самом деле очень коварная болезнь. Что меня больше всего волнует? Дети болеют, как правило, бессимптомно и не так тяжело. Но в школах большое количество взрослых учителей. Есть и пожилые преподаватели – за 60 и 65 лет. У многих из них есть хронические заболевания. Конечно, ваша задача – сберечь их. Чтобы учителя в школах не болели», — отметил руководитель республики.

Главы муниципалитетов, директора школ будут оказывать медицинским инспекторам содействие.

На встрече Радий Хабиров также ответил на вопросы медицинских инспекторов. Будущие врачи поинтересовались, как изменится мир после коронавируса, как руководитель региона проводил свободное время в студенческие годы, а также выразили благодарность за новое общежитие в районе Монумента Дружбы, где завершают ремонтные работы.

Во время посещения Башгосмедуниверситета Главе Башкортостана представили инновационные проекты модернизации материально-технической базы и повышения компетенций вуза.

Одна из таких новаций – комплекс поточного контроля температуры на входе в университет. По словам ректора БГМУ Валентина Павлова, он позволит оперативно оценивать состояние здоровья входящих в корпуса студентов и преподавателей, обеспечивая соблюдение ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

Руководитель региона также осмотрел уникальную систему компрессии грудной клетки. Она предназначена для поддержания стабильного кровообращения при оказании экстренной первой помощи путём непрямого массажа сердца. Такое оборудование может быть востребовано службой скорой помощи при доставке пациентов в лечебные учреждения.

Радий Хабиров также посетил учебный корпус № 8, где продолжается реконструкция. После её окончания там разместится Институт цифровой медицины. Ключевые направления его деятельности – роботическая хирургия, системы помощи в принятии врачебных решений, использование искусственного интеллекта в диагностике, дополненная и виртуальная реальность, прогнозирование в эпидемиологии и онкологии.

Данные, полученные в результате исследований, в дальнейшем будут использовать при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в республике и за её пределами.

По словам Валентина Павлова, в планах – начать работу Института цифровой медицины через год, 1 сентября 2021 года.