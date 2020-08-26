Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.51 ↑

EUR 88.05 ↓

26 августа Среда

Уфа   °

Молния
25.08.20: всего с COVID-19 - 7601, за сутки - 34 новых заражения, выписано - 6773 (+33 за сутки), общее количество умерших - 28
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия заняла седьмое место в Топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. Такие данные за 2019 год приводит РБК, ссылаясь на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, в Башкирии суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и транспортом составил в прошлом году 600 тысяч тонн.

На первом месте антирейтинга — Красноярский край, где за год выброшено в атмосферу 2623 тысячи тонн загрязняющих веществ.

В Топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом также попали: Кемеровская область, ХМАО, Свердловская область, ЯНАО, Иркутская, Челябинская, Оренбургская области и Краснодарский край.

Всего в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ.

На одного россиянина пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год. Причем, как заявляют эксперты, эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 тонны в зависимости от региона.

Около трех четвертей всех выбросов в атмосферу генерируют предприятия, одну четверть — автомобили.

Из промышленных производств больше других загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн тонн выбросов ежегодно или 21% от всех выбросов предприятий).

Галина Бахшиева
Теги: экология, выбросы в атмосферу
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Защитники Куштау рассказали о предотвращенных провокациях во время конфликта на горе
На пресс-конференции, которую организовали защитники шихана Куштау 25 августа, стало известно о том, что возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (п
Радий Хабиров поручил подготовить концепцию развития парашютного спорта в Башкирии
Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня в Куюргазинском районе провел совещание по развитию парашютного спорта в республике. Оно прошло на базе произво
Стали известны результаты вскрытия убитой 8-летней уфимки: она захлебнулась в воде
Стали известны результаты вскрытия убитой подростками 8-летней уфимки. Напомним, трагедия произошла 22 августа в уфимской Черниковке. Тело девочки с при
Проблему дольщиков еще 16 незавершенных объектов в Башкирии решат в ближайшее время
Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства рассмотрел заявки на варианты решения проблем 16 незавершенных объектов, которы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть