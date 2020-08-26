Фото: ИА «Башинформ» Башкирия вошла в Топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия заняла седьмое место в Топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. Такие данные за 2019 год приводит РБК, ссылаясь на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, в Башкирии суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и транспортом составил в прошлом году 600 тысяч тонн.

На первом месте антирейтинга — Красноярский край, где за год выброшено в атмосферу 2623 тысячи тонн загрязняющих веществ.

В Топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом также попали: Кемеровская область, ХМАО, Свердловская область, ЯНАО, Иркутская, Челябинская, Оренбургская области и Краснодарский край.

Всего в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ.

На одного россиянина пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год. Причем, как заявляют эксперты, эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 тонны в зависимости от региона.

Около трех четвертей всех выбросов в атмосферу генерируют предприятия, одну четверть — автомобили.

Из промышленных производств больше других загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн тонн выбросов ежегодно или 21% от всех выбросов предприятий).