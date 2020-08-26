Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять СМС с личными данными
Владельцам смартфонов напомнили о необходимости удалять СМС с личными данными. По словам директора института IT университета «Синергия» Станислава Косарева, хранить в телефоне сообщения с конфиденциальными данными, а также пароли и уведомления от банков небезопасно. Их необходимо вовремя удалять, а на телефон устанавливать пароль и не выпускать его из виду, напомнил эксперт.Преступники способны воспользоваться даже ссылками для одноразового доступа в личный кабинет, которые присылаются с помощью «эсэмэсок», передают РИА Новости.