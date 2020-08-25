Фото: ИА «Башинформ» Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года на 1 октября Фото: ИА «Башинформ»

Минпросвещения России не будет переносить начало учебного года на 1 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минпросвещения предложение отложить начало занятий с 1 сентября на 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в Минпросвещении, все необходимые установки регионам даны, работа по защите здоровья учащихся и педагогов проведена.

«Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности. Многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — отмечается в сообщении министерства.

Дети начнут занятия в школах 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями. Среди них — обязательная термометрия, усиленная дезинфекция и ограничение на передвижение детей между кабинетами.

Узнать о том, как будут работать с 1 сентября детские сады, школы, ссузы и вузы Башкирии, можно здесь.