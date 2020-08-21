В Башкирии для закупки приборов для очистки воздуха, пирометров и дизенфицирующих средств в школы выделено 185 млн рублей из республиканского бюджета, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Для школ Башкирии на 185 млн рублей закупают рециркуляторы, пирометры и дизсредства Фото: Олег Яровиков

ИА «Башинформ»

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