Для школ Башкирии на 185 млн рублей закупают рециркуляторы, пирометры и дизсредства
Фото: Олег Яровиков
Для школ Башкирии на 185 млн рублей закупают рециркуляторы, пирометры и дизсредства Фото: Олег Яровиков
В Башкирии для закупки приборов для очистки воздуха, пирометров и дизенфицирующих средств в школы выделено 185 млн рублей из республиканского бюджета, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.
«Средства уже поступили в образовательные учреждения. Мы должны обезопасить наших детей и педагогов», — сказал руководитель минобра.Ранее власти сообщили, что 1 сентября новый учебный год в школах начнется в очном режиме, но с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических норм. Среди них — обязательная установка рециркуляторов воздуха и обработка классов и помещений дезсредствами.
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